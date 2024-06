Schliengen: Mehr als nur Gitarre spielen

Seit vergangenem Oktober lernt die junge Steinenstädterin das Gitarrespielen. Fernbach spricht mit ihr über die richtige Körperhaltung. „Ich muss noch etwas nach vorne kippen, um etwas zu sehen“, meint Icke. „Das kenne ich“, sagt Fernbach und lässt scherzhaft seinen Oberkörper einknicken. Bald darauf lobt der gebürtige Kalifornier seine Schülerin: „Ich mag, wie es jetzt aussieht. It looks more relaxed“. Als er mit ihr das Fingerpicking – das Zupfen einzelner Saiten – übt, freut sich Icke: „Das könnte mir Spaß machen“. Zwei Menschen, zwei Gitarren, Notenblättern aus Papier und Liederbücher für Gitarre – herrlich analog geht es hier zu. Sie müsse unbedingt für ihren Vater ein Stück lernen, sagt Icke. Kurzerhand zeichnet Fernbach Notenlinien auf ein Blatt Papier und schreibt die Noten hinein: „Diese Woche mal üben“.

Fernbach, der in San Francisco Jazzgitarre und in Freiburg Filmmusikkomposition studiert gat, ist einer von acht Gitarrenlehrern an der Musikschule. Seit September 2023 gibt er Gitarrenkurse in Neuenburg und Eimeldingen. Sehr gerne möchte er im nächsten Semester auch Kurse für Mandoline und Banjo anbieten. Das hat zwei Gründe: Zum einen möchte die Musikschule mehr Instrumente in ihr Kurs-Repertoire aufnehmen, zum anderen ist Fernbach leidenschaftlicher Bluegrassmusiker. Diese aus den USA stammende Mischung aus Country, Swing und Blues wird heutzutage hauptsächlich auf Banjo, Mandoline, Fiddle, Gitarre und Kontrabass gespielt, wobei die amerikanische Mandoline mit ihrer klaren, kräftigen Klangfarbe häufig den Rhythmus vorgibt. Mit seinen Bands tritt Fernbach im Freiburger Raum auf und spielt auf Festivals in England, Frankreich, Norddeutschland und Portugal – alles innerhalb der Bluegrass Szene. An der Folkmusik, sagt er, gefalle ihm, dass die Leute direkt eine Verbindung zueinander und zur Musik bekommen: „Du kannst den Unterschied zwischen drei oder zwischen tausenden Akkorden kennen, aber man findet immer zusammen“.