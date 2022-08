An der Schliengener Hebelschule wurde am letzten Schultag vor den Sommerferien Lehrerin Michaela Liebisch in den Ruhestand verabschiedet. Ihre Dienstzeit verbrachte sie größtenteils an der Außenstelle in Niedereggenen. Insgesamt wirkte sie 30 Jahre lang an der Schliengener Grundschule und war an vielen Umbaumaßnahmen und konzeptionellen Veränderungen als Außenstellenleiterin maßgeblich beteiligt. Ihre offizielle Urkunde wurde ihr von Rektor Andreas Schlageter überreicht. Foto: Christine Aniol