Schliengen: Mit 21 Jahren den Meisterbrief

Altmeister Fritz Sprich verabschiedet seinen einstigen Lehrling und Gesellen Friedbert Meyer in den „wohlverdienten Ruhestand“. Mayer begann im Jahr 1975 im Lieler Familienunternehmen seine dreijährige Ausbildung zum Malerberuf, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Anschließend war der Malergeselle bis 2023 ununterbrochen in verschiedenen Funktionen im Handwerksbetrieb tätig. „Eine Tatsache, die nicht alltäglich ist, und die einen ganz besonderen Dank verdient“, betonte Sprich. Wie viele Tonnen Farbe Meyer verstrichen und wie viele tausende Quadratmeter Decken und Wände er tapeziert habe, lasse sich nur schwer schätzen, ergänzte Sprich. Er lobte Meyer als „fleißigen, ehrlichen und zuverlässigen Menschen“.