Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat am Montag gegen 15.25 Uhr, die Landstraße 132 von Sitzenkirch kommend in Richtung Schallsingen befahren. Kurz nach der St. Johannis Breite verlor er, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Anschließend stürzte er in den Grünstreifen. Der 17-Jährige wurde beim schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.