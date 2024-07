Schliengen: Mundarttheater mit viel Witz und Herz

In den Hauptrollen Sonja Müller und Willi Michel

Die Hauptrollen in der rund zwei Stunden dauernden Komödie haben Sonja Müller und Willi Michel inne. Die weiteren Akteure des Theaterstücks sind Thomas Schmidt, Michael Schmidt, Elena Obst, Theresa Michel, Dietmar Bächlin, Marianne Fischer und Jessica Johnson. „Alle sind mit großem Eifer und Enthusiasmus dabei. Ohne das geht es nicht“, sagt Willi Michel, der wie auch Thomas Hofer seit der Gründung der Theatergruppe dabei ist. D’Kulissebürzler, die aus einem VHS-Kurs an der Schliengener Volkshochschule entstanden sind, können auf eine lange Tradition zurückblicken. Ins Jahr 1978 reicht die Gründung zurück. die anfänglich Franziska Basler leitete, gegründet. Trat das Theater-Ensemble, das damals Franziska Basler leitete, zunächst nur bei Jahresfeiern auf und seit Anfang der 1980er Jahre im Schillighof, gibt es seit 1996 nur noch Freilichtaufführungen. Und in diesem knapp halben Jahrhundert ihres Bestehens haben sich D’Kulissebürzler mit einem Stamm von jeweils zehn bis zwölf Laienschauspielern in der Region ein gutes Renomee geschaffen, wie Jahr für Jahr die stark besuchten Aufführungen mit bis zu 500 Besuchern belegen. Die Besucherzahl variiert von Ort zu Ort und hängt jeweils vom Platzangebot ab.

Alemannisches Mundarttheater mit Herz bieten D’Kulissebürzler den Besuchern. „Wir wollen die Leute unterhalten, damit sie vom hektischen Alltag abschalten können“, sagt Willi Michel, während Sonja Müller auf den starken Zusammenhalt innerhalb der Gruppe hinweist. „Alles wird gemeinschaftlich gemacht. Das gilt auch für den Auf- und Abbau der Bühne.“ Die Theatergruppe kommt ohne Regisseur aus. Beim Einstudieren der Komödie hilft jeder jedem. Das Frisieren und Schminken übernehmen Jessica Johnson, die auch selbst auf der Theaterbühne steht, und Edeltraud Unger, die zudem als Souffleuse tätig ist. Thomas Hofer sorgt aus seinem reichen Fundus an Kleidungsstücken für das Outfit und die Requisiten.