Schliengen: Musik verbindet Menschen über Grenzen hinaus

Dirigent in Grißheim

Im Rahmen einer Instrumentenvorstellung des Musikvereins Grißheim kam es dann zum Kontakt zur Musikschulleitung. Dort bewarb sich Portenko und wurde im April als Vertretung für einen erkrankten Musikschullehrer eingestellt. Nun pendelt er fünf Tage in der Woche nach Schliengen, Bad Bellingen, Egringen und Eimeldingen, gibt Kindern und Jugendlichen Einzelunterricht, unterrichtet Ensembles und eine Bläserklasse in Eimeldingen. Im kommenden Semester, sagt Portenko, werde er eine Bläserklasse an der Neuenburger Rheinschule aqm Grundschulstandort Grißheim unterrichten.

Zwischen dem vormaligen Alltag in der Ukraine und dem in Deutschland gebe es viele Unterschiede, findet er. Das gelte auch für die staatlichen Musikschulen in der Ukraine und die Musikschule im Markgräflerland. In der Ukraine würden die Musikschüler ausgewählt. Dort gehörten zum Gratis-Unterricht an fünf Nachmittagen pro Woche Musik in Theorie und Praxis, drei Prüfungen pro Jahr und ein sehr leistungsorientiertes Arbeiten.

In Deutschland habe er sich anfangs schon mal gewundert: „Für mich war das überraschend, wenn Kinder ihre Musik-Hausaufgaben nicht gemacht haben. In Deutschland ist es eher Spaß als Lernen.“ Doch habe er an der hiesigen Musikschule etliche fleißige, motivierte Schüler: „Ich habe Freude daran, wenn die Kinder immer besser werden“. Gut findet er, dass hier Musikschüler anfangs auch Instrumente ausleihen könnten und dass es – anders als in der Ukraine – in nahezu jedem Ort einen Musikverein gibt: „Das ist super“.