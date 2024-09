Die Interessengemeinschaft (IG) Lebensraum Blauen hat auf ihrer Internetseite ein Musterschreiben für eine Stellungnahme zur geplanten Teilfortschreibung „Windkraft“ des Regionalplans veröffentlicht. In einer Pressemitteilung weist die IG auf die Frist für Stellungnahmen hin, die am Freitag, 20. September, abläuft. Darüber hinaus wird die IG am Wochenende ein Flugblatt an die Haushalte in Schliengen und den Ortsteilen verteilen. Konkret wendet sich die IG gegen Vorrangflächen für Windkraftanlagen am Ameisenbuck, am Rüttenen, Hohe Schul sowie Ritzenberg-Untere Breite bei Mauchen.