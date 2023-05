In diesem Schuljahr konnte die Erlebnispädagogik endlich wieder voll durchstarten, heißt es in einer Mitteilung der Hebelschule. Für die Schüler gab es einige Teamaufgaben zu bewältigen. Dafür waren Mut, Selbstvertrauen, aber auch die Absprache in der Gruppe und die gemeinsame Umsetzung gefragt. Diese Doppelstunden in der Sporthalle machten den Jugendlichen sehr viel Spaß. Das Erlebnispädagogik-Team um die Sozialarbeiterin Thea Rebholz und die Lerncoaches Benni Heitz und Philip Diestmann wurde bei den Aktionen zudem von Schülermentoren aus den neunten Klassen unterstützt. Zum Abschluss verbringen die Klassen nun je drei Tage im Camp am Schluchsee, um sich im Team besonderen Aufgaben zu stellen.