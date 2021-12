Schliengen Nach zehn Jahren sind die Tannenbäume erntereif

Im deutlich feuchteren Jahr 2021 sieht es um einiges besser aus. „Es ist ein optimales Jahr für uns“, freut er sich. Auch die Herde konnte er wieder vergrößern auf jetzt „elf Mädels und den Chef“. Derzeit weiden sie auf Obstwiesen, denn da die biologische Düngung durch die „lebenden Rasenmäher“ handfeste Hinterlassenschaften mit sich bringt, wird die Herde immer von November bis Januar ausquartiert. Einen Stall bräuchten die robusten Shropshire-Schafe nicht, sagt Weber.

Sein Vater Peter pflanzte 1991 die erste Christbaumkultur, nach und nach wuchs die Fläche an. Mittlerweile hat sich Weber, im Hauptberuf Maler, mit dem Landwirt Siegfried Meyer zusammengetan zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Nach zehn Jahren sind die Bäume in der Regel rund zwei Meter hoch und erntereif. Ausnahmen sind etwa der knapp sechs Meter hohe Christbaum, der derzeit beim Lieler Schlossbrunnen steht, ein weiterer Baum wird demnächst die Lieler Kirche schmücken. Und was passiert mit zu großen Exemplaren, die keinen Abnehmer mehr finden? Auch sie reisen nicht weit, sondern gehen als Ziegenfutter an andere Landwirte. Christbaumverkauf auf dem Hof der Familie Weber, Kirchstraße 32a in Liel, Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr. Am 17. und 18. Dezember gibt es die Christbäume auch im Hofladen Schopferer in Egringen.