Schliengen: Nährboden für große Talente

Beim offiziellen Festakt am Sonntagmorgen betonte der Vorsitzende Andreas Schwarz die Bedeutsamkeit dieses Meilensteins, der in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht mehr selbstverständlich sei. In seinem Festvortrag gewährte er einen Rückblick auf ein bewegtes Vereinsleben mit einer Vielzahl an Anekdoten und Erinnerungen.

Gegründet im Jahr 1949 spielte der Verein zu Beginn auf der Moosmatte, die von Anwohnern zur Verfügung gestellt wurde. Der Verein verzeichnete einen Zuwachs an Mitgliedern und Mannschaften, sowohl im Aktiv- als auch im Jugendbereich mit einer Vielzahl an gewonnenen (Jugend-)Meisterschaften und weiteren sportlichen Erfolgen. Zeitweise habe der Verein drei Aktivherrenmannschaften, eine Damenmannschaft und zahlreiche Jugendmannschaften. Immer wieder hätten es Spieler in Auswahlen oder höhere Ligen geschafft. In den 1980er-Jahren sei die hervorragende Jugendarbeit mit der Verleihung des Sepp-Herberger-Preises durch den DFB honoriert worden. Seit 1983 gibt es auch eine Gymnastikgruppe. Von 2010 bis 2018 gab es auch eine Judo-Abteilung aus der mittlerweile ein eigenständiger Verein geworden ist. Das Vereinsgelände wird immer wieder in Eigenregie überarbeitet und erweitert, erklärte Schwarz und verweist auf Investitionen in Hartplatz, Kunstrasenplatz sowie das Clubheim.