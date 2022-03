Schliengen Nahversorgung liegt voll im Trend

Frage: Was waren die Höhepunkte aus mehr als 50 Jahren Unternehmensgeschichte?

Der erste „Tante Emma Laden“ in Steinen. Die Verkaufsfläche von 50 Quadratmetern war damals Standard. Der zweite Markt an der Lörracher Bergstraße hatte dann schon 180 Quadratmeter. Als mein Vater 1981 den Markt in Binzen baute, war die Verkaufsfläche von mehr als 400 Quadratmetern revolutionär. Der nächste Markt an der Weiler Straße in Lörrach hatte dann schon knapp 1000 Quadratmeter. Es war der erste Markt mit neuer Optik und niedrigen Regalen. Alles war sehr schick und edel, die Verbraucher haben aber länger gebraucht, bis sie den Markt angenommen haben. Der nächste große Wurf war der Markt mit 3500 Quadratmetern am Meeraner Platz in Lörrach.

Mein Vater hat aber damals schon erkannt, dass Größe nicht alles ist.

Frage: Neben den großen Märkten, wie dem als Supermarkt des Jahres 2021 ausgezeichneten „Hiebers Frische Center“ in Müllheim, setzen Sie auch auf kleinere Standorte wie die Hieber Lädele in Fahrnau, Wyhlen und Niederweiler. Welchen Stellenwert hat das Thema „Nahversorgung im ländlichen Raum“ für Ihr Unternehmen?

Mit der Eröffnung des Marktes in Grenzach wurde auch das „Lädele“ in Wyhlen gemacht. Es folgte das Lädele in Fahrnau und zuletzt in Niederweiler. Es gibt viele kleinere Ortschaften, die auch eine Versorgung brauchen. Ich bin überzeugt davon, dass mein Vater mit dieser Idee den richtigen Riecher gehabt hat und da noch viel Potenzial für die Zukunft drin steckt.

Wir sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln mit noch kleineren Läden. Eine

Kombination aus Dorfladen und Bäckerei mit einem Grundsortiment, wo auch online bestellte Artikel abgeholt werden können.

Die Versorgung im ländlichen Raum wird wichtiger denn je, auch mit Blick auf die steigenden Spritpreise. Wir wollen auch keine Verhältnisse wie in Frankreich, wo es in den Dörfern nichts mehr gibt.

Frage: Zum Unternehmenserfolg tragen auch die Mitarbeiter bei. Was macht Hieber für die Mitarbeiter und Auszubildenden – sie wurden ja als Top-Ausbildungsbetrieb zertifiziert – so attraktiv?

Meine Mitarbeiter sagen mir, dass sie es schätzen, bei uns viel Freiraum zu haben, sie ihre Ideen mit einbringen und selbst entscheiden können.

Wir bieten auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir sind aber auch offen für Quereinsteiger. Die Hauptsache ist, dass unsere Mitarbeiter freundlich sind und Freude daran haben, die Kunden zu bedienen.

Jeder kann sich bei uns entwickeln und hat die Chance, Karriere zu machen.

Frage: Viele Schliengener kaufen bislang in den Hieber- Märkten in Kandern oder Müllheim ein. Mit dem neuen Markt in Schliengen schließen Sie eine Lücke zwischen Kandern und dem Mittelzentrum Müllheim. Haben Sie keine Sorge, dass Sie sich selbst Konkurrenz machen?

Das bleibt nicht aus. Das haben wir auch in Lörrach mit dem neuen Markt im „LÖ“ und dem Markt am Meeraner Platz. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass wir unseren Mitbewerbern etwas wegnehmen. Wir hoffen, dass wir den Standort peppiger, moderner und attraktiver machen.

Frage: Kunden können sich an der Frischetheke Wurst und Käse in mitgebrachte Behälter füllen lassen. Welche Rolle spielen die Themen Nachhaltigkeit, Umwelt und Klima für Ihr Unternehmen?

Das ist uns ein großes Anliegen. Als wir die Idee zum „Einkaufen mit Tupperdose“ hatten, waren die Behörden sehr wohlwollend. Sie haben zwar auf Hygienestandards und Richtlinien hingewiesen, aber gemeinsam haben wir eine Lösung gefunden. Es ist schade, dass das ganze Thema durch Corona einen Dämpfer bekommen hat, und die Kunden wieder vermehrt abgepackte Produkte wollten. Ich hoffe, dass das wieder kippt.

Was gut bei den Kunden ankommt, sind unsere „Zu gut für die Tonne“-Regale. Diese sind jeden Tag leer.

Wir arbeiten aber auch schon lange mit den Tafeln zusammen.

Frage: Beim Gang durch den Supermarkt fällt auf, dass das Sortiment viele Produkte aus der Region umfasst. Wie wichtig ist Ihnen, dass die Produkte aus der Region kommen?

Die Eltern meiner Mutter hatten noch Landwirtschaft, von daher verstehen wir uns als Markgräfler Bauernfamilie. Regionalität ist für uns ein wichtiger Baustein, wir sehen uns als regionales Unternehmen und versuchen auch, alle Produkte aus der Region zu bekommen, wenn Preis und Leistung stimmen.

Wir arbeiten auch direkt mit Landwirten zusammen, zum Beispiel auch beim Thema Schweinefleisch. Essen und Trinken hat in der Region einen hohen Stellenwert. Gott sei Dank gibt es bei uns in der Region viele Menschen, die bereit sind, etwas mehr zu zahlen. Die Leute wollen wissen, „wo kommt mein Essen her, und wie hat es gelebt?“. Natürlich machen wir uns Sorgen, dass dies durch die Inflation und steigende Preise zunichte gemacht wird.

Frage: Was war der Anlass für die Gründung der Hieber-Stiftung im Jahr 2009 und an welche Zielgruppe richtet sich die Stiftung?

Wie alle Betriebe haben wir jede Menge Anfragen, was Sponsoring angeht. Bei jedem Markt, der dazukommt, wird es schwieriger. Wir wollten das strukturierter, koordinierter und vor allem transparenter machen. So haben wir die Hieber-Stiftung gegründet. Eigentlich war die Hoffnung, dass die Stiftung von Zinserträgen leben kann.

Frage: Sie haben sich zu Beginn der Corona-Pandemie stark engagiert, Masken gespendet und einen Lieferservice aufgebaut.

Frage: Wie gut wurde der Lieferservice angenommen und ist er auch jetzt noch gefragt?

Der Lieferservice in Zusammenarbeit mit dem DRK wurde während der ersten Corona-Welle gerade von älteren Menschen sehr dankbar angenommen. Das war eine tolle Aktion vom Roten Kreuz. Jetzt haben wir zusammen mit Edeka den „Bringman“ aufgebaut. Das funktioniert ähnlich wie der Fahrdienst „Uber“ und wird immer stärker genutzt.

Frage: Wie sehen die Planungen für die nähere Zukunft aus? Wo wird der nächste Markt eröffnet?

Als nächstes werden wir in Bad Krozingen einen „Drive In“ aufbauen, wo man wie in Frankreich vorbestellte Waren abholen kann. Die Corona-Pandemie hat alle Branchen getroffen. Nur den Lebensmitteleinzelhandel noch nicht so. Ich glaube schon, dass wir uns dem Thema Online-Handel stellen müssen. Ich glaube aber auch, dass es in Zukunft wieder kleinere Dorfläden geben wird.

Wir wollen nicht unbedingt noch größer werden. Die Anfragen, ob wir die Märkte im „LÖ“ und Schliengen übernehmen wollen, kamen von unserem Partner Edeka. In Lörrach-Haagen haben wir unseren Hut in den Ring geworfen, ohne zu wissen, was dort hinkommt. Wenn es gewünscht wird, sind wir mit einem 800 Quadratmeter „Lädele“ dabei.