Schliengen Namensschild für die Kirche

Vielen ist der Name der Kirche in Schliengen gar nicht so präsent, und so ist nun nach mehr als zehn Jahren ihres Bestehens ihr Name gut und sichtbar an der Kirche angebracht.

Britta Schmidhauser, Glaskünstlerin aus Hertingen, gelang es, eine Beschriftung aus Glas herzustellen, die gut zum Charakter und Stil der Kirche passt und gut von der Straße her zu erkennen ist.