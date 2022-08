Schliengen Neue Anlage für 1,2 Millionen Euro

Auch Bahlinger Trauben

Das Traubengut der WG-Mitglieder wird von 7 bis etwa 20 Uhr in Schliengen angenommen. Übrigens auch das der Winzer aus Bahlingen am Kaiserstuhl, die seit der Fusion 2011 zur Schliengener WG gehören.

Seit 2018 arbeiten Schapitz und der erste Kellermeister Michael Nußbaumer in der WG. Ihnen beiden, so Schapitz in seiner Ansprache, sei seit ihrer jeweilig ersten Woche im Unternehmen klar gewesen, dass die veralteten Abbeermaschinen schnellstmöglich ersetzt werden mussten.

Es habe indes länger gedauert, bis sich drei Anlagenbauer getraut hätten, ein Angebot im Altbestand des Gebäudes vorzulegen. „Besonders statische Fragen können einem da ganz schön den Spaß verderben“, meinte Schapitz, und: „Die Firma Scharfenberger war ein Glücksfall.“

Etliche Hindernisse

Das System der Maischeleitungen stammt von der Firma Destill-Tech, für die Planung holte man die Architekten Lenz Frings Partner mit ins Boot, für die Abriss- und Handwerkerleistungen Firmen aus der Region. Ihnen allen dankte Schapitz für ihre Extra-Einsätze. Etliche Hindernisse mussten überwunden werden: Der blockierte Suezkanal sorgte für lang anhaltende Materialengpässe, infolge der Lockdowns in Shanghai und China wurden verschiedene Elektronikbauteile nicht produziert oder hingen in einem Hafen fest, und durch die Corona-Pandemie fielen hierzulande zeitweise ganze Handwerkerteams aus. Dazu kamen die Bürokratie – hier ging es auch um die EU-Förderung in Höhe von 200 000 Euro – und der Krieg in der Ukraine.

Wie sich die wirtschaftliche Gesamtlage entwickeln werde, wisse man nicht genau, so Schapitz, doch er sei davon überzeugt: „Wir haben den letztmöglichen Zeitpunkt gewählt. Die Auswirkungen der Inflation werden sich kurzfristig nicht mehr umdrehen, die Zinsen werden nicht wieder nach unten gehen und die EU braucht die Zuschusstöpfe für wichtigere Vorhaben.“

Wirtschaftlich besser

Zur wirtschaftlichen Situation der WG stellte er fest, dass man mit der Abschreibung der Investitionssumme plus der Zinsen für die Finanzierung wirtschaftlich besser fahren werde. Zudem seien mit der alten Anlage jährlich wiederkehrende hohe Reparaturkosten, höhere Energiekosten und die Kosten des Anlage-Stillstands verbunden gewesen. Auch brauche man fortan weniger, immer schwieriger zu findende Saisonarbeiter. „Die nächsten Jahre werden für den Markgräfler wie für den Badischen Weinbau kein Spaziergang“, prophezeite Schapitz.

Wieder gefragt

Was die WG Schliengen-Müllheim betrifft, befindet sie sich offenbar wieder in ruhigerem Fahrwasser. Dies wurde bei der Hauptversammlung der Genossenschaft im April deutlich. Aktuell sagte der Erste Kellermeister Nußbaumer auf Anfrage: „Wir merken bei all den Sommerfesten, wie der Wein wieder gefragt ist“.