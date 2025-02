Schliengen: Neue Wahlorte wegen Fasnacht

Kindergarten statt Halle

Wer nicht per Brief wählen will, kann am Wahltag im jeweiligen Ortsteil von 8 bis 18 Uhr seine Stimme abgeben. Gewählt werden kann in Schliengen im Bürger- und Gästehaus, hier werden zwei Wahlräume eingerichtet. Die Mauchener können ihre Stimme auch wie gehabt in der Burgunderhalle abgeben. In Liel wird ausnahmsweise im Kindergarten gewählt, denn in der Schlossgartenhalle geht am Tag vor der Wahl der Zunftabend der „Riedmatteschlurbi“ über die Bühne. Wegen der Fasnacht ausgewichen wird auch in Niedereggenen: Denn dort laden am 22. Februar die Hohlebach-Hexen ins Weihergärtle ein. Wahlkabine und Urne stehen deshalb im Grundschulneubau nebenan. In Obereggenen wird wie immer in der Blauenhalle gewählt. Zudem gibt es zwei Briefwahlbezirke.

Die Liste der Wahlhelfer steht bereits und ist komplett, teilt Baumgartner mit. Insgesamt werden rund 70 Wahlhelfer im Einsatz sein. Zudem gebe es einige Nachrücker, die zum Beispiel bei Krankheitsausfällen einspringen könnten.