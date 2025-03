Der Musikverein Eggenertal feiert in diesem Jahr sein Hundertjähriges bestehen. Beim Jubiläumsabend am Samstag, 24. Mai, werde das Orchester eine große musikalische Bandbreite anbieten. Das Jubiläumsjahr 2025 selbst werde man dann mit zwei Kirchenkonzerten in der Lieler Kirche ausklingen lassen, sagte der musikalische Leiter Thomas Moritz kürzlich bei der Mitgliederversammlung.