Schliengen Neuer Präsident übernimmt

So gab es in beiden Jahren die Benefizkonzerte, den Adventskalenderverkauf und die Golfturniere. 2021 wurden wie bisher üblich Fördermittel ausgeschüttet, der Club finanzierte sein Jugend- und Kinderprojekt „Klasse 2000“ weiter und es wurden wie gewohnt Zuwendungen im Einzelfall gegeben. Außerdem beteiligte man sich an der Hilfe für das Ahrtal und kümmerte sich um Flüchtlingskinder aus der Ukraine. Für sie wurde in Kandern ein Spielecontainer organisiert, zudem fand über drei Tage in Lörrach ein Zirkusprojekt statt. „Viele Kinder fanden dabei Abwechslung vom traurigen Flüchtlingsalltag und konnten beim öffentlichen Auftritt mit ihren einstudierten Kunststückchen in der Zirkusarena an Lebensfreude und Selbstbewusstsein gewinnen“, blickte Gilgin zurück.