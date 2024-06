Schliengen: Neuer Wirt wird gesucht

Nur so viel sagt der gebürtige Österreicher, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Juliane Meinel das Restaurant mit seinen 35 Plätzen im Innern und 70 Plätzen auf der Terrasse mit einem tollen Panorama erfolgreich geführt hat: „Über mangelnde Gäste konnten wir uns nicht beklagen. Wir hatten neben den Tagesgästen auch zahlreiche Hochzeiten und Trauerfeiern.“

Er bedauert den Weggang und sagt: „Es ist schade, es hat uns gut gefallen hier.“ Markus Walder, der vor seinem Engagement auf Schloss Bürgeln in gehobenen Restaurants, auch Sternehäuser, in der Schweiz gearbeitet hat, wird wieder ins Nachbarland zurückkehren. In Zürich, Bern und Zug liegen ihm Angebote aus gehobenen Gourmetrestaurants vor, wie er sagt. Der Bürgeln-Bund ist bereits auf der Suche nach einem neuen Pächter, bestätigt Schlossdirektorin Susanne Munz auf Nachfrage. Man habe die Ausschreibung in einer Gastro-Zeitschrift veröffentlicht und das Angebot ist seit dem Wochenende online, ergänzt sie.