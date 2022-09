Anzeige Neueröffnung Beha Catering Pure in Schliengen

Der Standort Schliengen liege zentral für die Belieferung seiner Firmenkunden, sagt Beha. Für Feierlichkeiten stehen die Gasträume oder die kleine Scheune zur Verfügung. Der Caterer beliefert Firmenfeiern ebenso wie Hochzeiten und Familienfeiern mit bis zu 400 Personen, bei Bedarf auch mit Geschirr und Personal. „Alles wird auf die Wünsche der Kunden zugeschnitten“, betont der Küchenmeister. Bei Vorabterminen werde alles individuell vorbereitet.

Der aus Weil am Rhein stammende Beha hat in der „Weserei“ in Kandern Koch gelernt. Anschließend sammelte er Erfahrung in renommierten Restaurants wie dem „Adler“ in Häusern, dem Steigenberger-Hotel „Graf Zeppelin“ in Stuttgart, dem „Vier Jahrzeiten, Kempinski“ und dem „Nil“ in Hamburg. Im Jahr 1995 erfolgte die erfolgreiche Prüfung zum Küchenmeister.

Seit 1998 ist er wieder zurück in der Heimat und war unter anderem sieben Jahre Küchenchef in der „Luisenhöhe“ in Horben, in der „Mühle“ in Binzen und im „Kranz“ in Lörrach.

Kontakt: Beha Catering Pure,

Inhaber Jörg Beha, Küchenmeister, Bahnhofstraße 6, 79418 Schliengen, Tel. 07635/827 00 85, E-Mail: info@behacateringpure.com

behacateringpure.com