Anzeige Neueröffnung Restaurant „Schloss Bürgeln“

Während der 47-jährige Koch in der Küche das Zepter schwingt, sorgt seine Lebenspartnerin für den Service. Markus Walder, der aus Tirol stammt, war unter anderem in renommierten Sternehäuserm in der Schweiz und in London sowie im „Hilton“ in München tätig. Zudem erhielt er vom Gastroführer „Gault Millau“ für seine Kochkünste 15 Punkte und das Attribut „Aufsteiger des Jahres“, als er sechs Jahre lang das Restaurant „Höchhus“ im Berner Oberland verantwortlich führte. Zuletzt leitete der 47-Jährige in Basel einen gastronomischen Betrieb mit mehreren Ablegern.