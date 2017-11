Schliengen „Nicht weiter als vor sechs Jahren“

Von Silke Hartenstein

Betreffs Windkraft am Blauen herrscht Stillstand. „Wir hadern damit, dass wir nicht konkret tätig werden können“, stellte Vorstandssprecher Kurt Mayer bei der gut besuchten Mitgliederversammlung des Vereins Bürgerwindrad Blauen (BwB) fest.

Schliengen-Obereggenen. Die Anfragen des Vereins zum Stand der Teilflächennutzungspläne Windkraft an die Gemeindeverwaltungsverbände Schliengen-Bad Bellingen und Müllheim-Badenweiler würden abgeblockt mit dem Hinweis, die Verfahren liefen. Im Sommer 2016 wurde im Schliengener Gemeinderat eine Studie zu den vier Windkraftstandorten Blauen, Streitblauen, Leideck und Ameisenbuck präsentiert, mit dem Ergebnis, eine Befreiung der Schutzgebietsverordnung durch das Landratsamt könne an keinem dieser Standorte erfolgen. Damals wurde deutlich, dass das Umweltamt beim Landratsamt Lörrach die Ergebnisse des Gutachtens bezüglich der Standorte Blauen und Streitblauen nicht teilte.

Dennoch, sagte Mayer nun, gebe es bis heute keine verbindlichen Flächennutzungspläne: „Wir sind nicht weiter als vor sechseinhalb Jahren“. Des weiteren bedauerte er das Ausscheiden der Gemeinde Bad Bellingen aus dem Verein zum Jahresende.

Trotz alledem förderte BwB 2017 die Windgeschwindigkeitsmessung am Streitblauen mittels LiDAR-Gerät. Weitere Aktivitäten waren Besichtigungen des EWS-Windparks in Schopfheim-Gersbach, Heiko Rüppels Vortrag „Regionale Energiewende durch Windenergieanlagen“ im März in Kandern, gefolgt von der gut besuchten Podiumsdiskussion im August in Schliengen zu Klimawandel und Energiewende mit den sechs Bundestagskandidaten des Wahlkreises Lörrach-Müllheim.

Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung der Lidar-Messungen verringerten den Kassenstand, dennoch ist ein gutes Polster vorhanden. Seit Oktober ist BwB Mitglied des im März 2017 gegründeten Vereins für eine nationale CO2-Abgabe.

Auch ohne Blauenwindräder war und ist die Genossenschaft aktiv. Dies zeigte der Bericht der Vorstandsmitglieder Peter Schalajda und Manfred Steinbach bei der Versammlung. Seit 2014 läuft die Solarstromanlage Benz in Kandern. Ende August 2017 ging die Solarstromanlage mit einer Gesamtleistung von drei Megawatt auf der ehemaligen Mülldeponie in Rheinfelden-Herten in Betrieb. Hieran ist die Genossenschaft mit 25 Prozent beteiligt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung wurde im September und Oktober bereits übertroffen.

Überhaupt, so Schalajda, zeichne sich 2018 erstmals ein Gewinn ab, doch sei es noch zu früh für Ausschüttungen. Da man gemeinsam stärker ist und auch die Risikoschwelle sinkt, kündigte Steinbach an: „Wir werden die Zusammenarbeit mit weiteren Genossenschaften in der Region suchen“.

Zur Lidar-Windmessung am Streitblauen sagte Schalajda, deren Ergebnisse sollten ihre Position bei einer Ausschreibung verbessern, seien daher streng geheim, doch die Messdaten für ein bankfähiges Gutachten lägen jetzt vor.

Weitere Lidar-Messungen erfolgten auf dem Gebiet „Wasen“ auf Gemarkung Malsburg-Marzell. Angestrebt ist dort der Bau von vier Windkraftanlagen, projektioniert von der Windkraft Schonach (WKS). Diese, so Steinbach, werde sich um Planung, Verträge mit Grundstückseigentümern und den Bau kümmern, geplant sei ein gemeinsamer Betrieb mit BwB eG, EWS und Bürger-Energie Südbaden.

Die Messergebnisse am „Wasen“ liegen laut Steinbach am unteren Limit, seien jedoch vertretbar. 2018 folgen weitere Messungen, dann per Messmast, für 2020 rechnet er mit dem Baubeginn. Derzeit wartet man auf die Ausschreibung des Standorts durch die Forst BW. Allerdings bestehe der Landesminister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, derzeit auf 1000 Meter Abstand von Windkraftanlagen zu Gebäuden, erklärte Schalajda: „Herr Hauk macht seine eigene Windenergiepolitik“.

Wahlen: Vorstandssprecher Kurt Mayer (wie bisher) und Georg Hoffmann (für Bernhard Genswein), Kassiererin Petra Kilchling-Hoffmann (wie bisher), Schriftführer Martin Buchholz (für Georg Hoffmann), Beisitzer Hans Happle (wie bisher). Neue Beisitzer sind Martin Schiestl und Ralf Lacher und, ab Frühjahr 2018, Manfred Steinbach.

Mitglieder: 256

Kontakt: Kurt Mayer, E-Mail mayer_bau@yahoo.de

Homepage: buergerwindrad-blauen.de