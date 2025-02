Nach der Wintersaison soll das „Stübli“ unter der neuen Leitung von Heidi Disch eröffnen, wie auf der Homepage und über den Schaukasten des Schlosses zu erfahren ist. Der genaue Eröffnungstermin steht indes noch nicht fest. Angestrebt wird eine Wiedereröffnung des Restaurants, das bislang 35 Plätze im Innern und 70 Plätze auf der Terrasse mit Panoramablick bietet, im März. Heidi Disch ist vor allem in der Gastroszene des Wiesentals keine Unbekannte und hat sich in den vergangenen Jahren mit besonderen Konzepten einen Namen gemacht. Unter anderem führte sie die „Alte Stadtmühle Brettli & Design“ in Schopfheim. In dem Lokal mit außergewöhnlichem Ambiente konnten die Gäste speisen und außerdem in Dekoartikeln stöbern. Disch folgt als Pächterin im „Schloss-Stübli“ auf Markus Walder, der das Restaurant von April 2022 bis Herbst 2024 führte.