Schliengen: Ohne Pflege droht Baumsterben

Gert Willmann, stellvertretender Vorsitzender des Kreisobst- und Gartenbauverbands Lörrach Foto: Alexander Anlicker

Die gute Nachricht für das Eggenertal: Die Kirsch- und Zwetschgenbäume sind von den Misteln nicht betroffen. Jedoch stehen insbesondere auf den Streuobstwiesen an den Ortsrändern einige schöne alte Apfelbäume, die nicht gepflegt werden. Diese sind bei Mistelbefall dem Tode geweiht und sterben ab. Damit die Streuobstbäume als ökologisch wichtige und landschaftsprägende Bäume sowie als Brenn- und Mostobstlieferanten erhalten bleiben, müssen die Misteln zurückgedrängt werden.

Das Problem sei, dass viele alte Streuobstbäume nicht mehr gepflegt werden, weil sie wirtschaftlich nicht rentabel seien. Wichtigste Maßnahme sei das regelmäßige Schneiden der Obstbäume und das Entfernen der Misteln, erklärt Willmann. Wenn ein Baum gepflegt werde, dann sei das Schneiden auch in 15 bis 20 Minuten erledigt, sagt er auf Nachfrage. Der Kreisobst- und Gartenbauverband bietet jährlich Schnittkurse an. Diese dauern anderthalb Tage in Theorie und Praxis. Mit regelmäßiger Kontrolle und Schnitt vorzubeugen sei besser, als einen befallenen Baum sanieren zu müssen.