Schliengen: Orientierung beim Einstieg in die Berufswelt

Organisiert wird die Veranstaltung von den Wirtschaftslehrern Philipp Diestmann, Tobias Geisler und Tobias Joos sowie der pädagogischen Assistentin Susanne Frey.

Schulcurriculum

In der Mittelstufe machen die Schüler in jedem Jahr Praktika in Betrieben, erklärt die Lehrerin. Die Fünf- bis Siebtklässler beteiligen sich mit einem Praktikumstag am jährlichen Boys und Girls Day. Für die Siebtklässler gibt es zudem einen zweiten Praktikumstag im Juli. Die achte Klasse ist für die Schüler das eigentliche Jahr der Berufsorientierung, in der sie zwei Wochen lang Praktika absolvieren. „Wir empfehlen unseren Schülern, dass sie sich in diesen zwei Wochen zwei Betriebe anschauen“, sagt Aniol. Außerdem besucht dieser Jahrgang das Berufsinformationszentrum (BIZ) bei der Arbeitsagentur in Lörrach. In der neunten Klasse gibt es eine weitere Woche Praktika. Die Schüler, die nach der neunten Klasse mit dem Hauptschulabschluss abgehen, schnuppern noch einmal in potenzielle Ausbildungsberufe hinein.

Darüber hinaus werden Berufsmessen besucht, wie die Jobstartbörse in Müllheim oder in diesem Jahr die Messe in Freiburg, ergänzt Aniol. Auch die Berufsberaterin der Arbeitsagentur komme regelmäßig an die Schule.