Die Besucher an den bisherigen zehn Öffnungstagen haben sich nicht nur an den Fotos erfreut – viele von ihnen haben dabei auch lange nicht mehr gesehene Bekannte und Freunde wieder getroffen. So war die Ausstellung nicht nur gut besucht, sondern auch ein Ort der Begegnung und des fröhlichen Gesprächs. Am Sonntag ist sie noch einmal in diesem Jahr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zusätzlich kann man immer noch die Chroniken von Nieder- und Obereggenen, die „Geschichten aus dem Eggenertal“ und die Ortsfamilienbücher von Obereggenen, Schallsingen, Sitzenkirch, Niedereggenen und Feuerbach in einem Band zum deutlich reduzierten Jubiläumspreis erwerben, heißt es in der Ankündigung.