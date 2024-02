Schliengen: Ortsbegehung im Blauenwald

Die Verschiebung des Windrades in den Staatswald sei kaum realisierbar und würde einen deutlichen Verlust an Standorthöhe und somit einen Verlust an Produktivität bedeuten, schreibt die IG.

Auch beim geplanten Standort für Windrad 6 wurden die Folgen einer Standortverschiebung erläutert.

Beim abschließendem Umtrunk auf dem Bürgeler Parkplatz wurde über die laut IG massiven Eingriffe in das Ökosystem Wald, den Brandschutz sowie Auswirkungen auf das Hochwasserkonzept diskutiert.

Ein zweiter Termin für die Ortsbegehung ist für den Sonntag, 11. Februar, ab 9.30 Uhr mit dem Treffpunkt am Parkplatz des Schloss Bürgeln angesetzt, heißt es abschließend.