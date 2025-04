Eine offenbar unachtsam geöffnete Autotür wurde einem 80-jährigen Pedelec-Fahrer in Schliengen zum Verhängnis. Der Mann befuhr am Samstag gegen 14.30 Uhr die Straße „Am Sonnenstück“ von der Winzergenossenschaft kommend in Richtung Müllheim. In Höhe eines Lebensmittelmarkts parkte ein Auto auf einem seitlichen Stellplatz. Dessen 53-jähriger Besitzer übersah beim Öffnen der Autotür mutmaßlich den Pedelec-Fahrer, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der 80-Jährige blieb mit seinem Pedal an der Fahrertür hängen. Er stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich schwer. Mit einem Rettungshubschrauber kam er in die Klinik. Eine Lebensgefahr kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der 80-Jährige trug keinen Fahrradhelm, heißt es abschließend.