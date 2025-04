In der Uniklinik ist am Dienstag ein 80-Jähriger verstorben, wie die Polizei jetzt mitteilt. Der Pedelec-Fahrer wurde am Samstag, 5. April, in einen Unfall verwickelt. Beim Öffnen einer Autotür blieb er gegen 14.30 Uhr, an einem geparkten Auto vorbeifahrend, mit seinem rechten Pedal an der geöffneten Fahrertür hängen. Der Mann verletzte sich schwer. Der Pedelec-Fahrer befuhr die Straße „Am Sonnenstück“ von der Winzergenossenschaft kommend in Richtung Müllheim. In Höhe eines Lebensmittelmarktes parkte ein 53-jähriger Mann sein Fahrzeug auf einem seitlichen Stellplatz und öffnete die Fahrertür, an welcher der 80-jährige Pedelec-Fahrer hängen blieb. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Uniklinik geflogen. Nach Sachlage trug der 80-Jährige keinen Fahrradhelm. Zehn Tage nach dem Unfall ist der Pedelec-Fahrer jetzt verstorben.