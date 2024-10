Schliengen: Personalnot in Schliengen

Noch einmal den Dienstherrn wechseln zu wollen, daraus hätte er keinen Hehl gemacht, berichtete Pfahler im Schliengener Rathaus. „Als ich gehört habe, dass die Stelle meiner Kollegin aus Schliengen frei wird, habe ich mich entschlossen, es zu tun“, sagte der Hauptamtsleiter aus Efringen-Kirchen. Der 58-Jährige sieht ähnliche Aufgaben auf sich zukommen wie bei seinem jetzigen Job. Die verpflichtende Grundschulbetreuung ab 2026, Fragen der Feuerwehr und die finanziellen Probleme der Gemeinden seien ähnlich. Pfahler ist seit Juli 2012 Hauptamtsleiter und war zuvor in Efringen-Kirchen ab Februar 2003 Grundbuchratsschreiber und Ordnungsamtsleiter gewesen.

Während das Rechnungsamt weiterhin durch Stellvertreter geführt werde, sei dieses Problem beim Bauamt jetzt nicht mehr der Fall und entstehe beim Hauptamt gar nicht. Dies ist bei einer weiteren Schlüsselstelle in Schliengen der Fall: Die Bürgermeister-Sekretärin Claudia Böhler-Fricker wird nach mehr als 30 Jahren die Verwaltung in Schliengen verlassen. „Hier ist eine Nachfolge bereits gefunden. Wir werden sogar eine längere Zeit der Übergabe haben“, erklärte Renkert.

Problem in Efringen-Kirchen

Die personelle Entlastung in Schliengen reißt dafür Löcher in Efringen-Kirchen. Der Verlust des erfahrenen Clemens Pfahler wiegt schwer. Der 58-Jährige leitet zur Zeit auch das Ordnungsamt. Ordnungsamtsleiter Niklas Gieshammer wechselte im August, nach rund einem Jahr in Efringen-Kirchen, ins Rümminger Rathaus.