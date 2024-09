Schliengen: Pflaumen und Zwetschgenernte bei überdurchschnittlicher Quantität

In den vergangenen Wochen standen die unterschiedlichen Zwetschgen- und Pflaumensorten im Mittelpunkt. So vor allem auch die bewährte Frühsorte „Cack-Cack-Schöne“, die in diesem Jahr mit bester Quantität wie auch Qualität geerntet wurde, wie der Niedereggener Obstzüchter und OGS-Vorsitzende Fritz Hemmer informiert. Nicht nur übergroße Mengen, sondern meist auch beste Qualität der Früchte seien diesjährig geboten. Dies gelte gerade auch für die Mirabellen, die gerade nach Quantität diesjährig gar das Eineinhalbfache des Üblichen liefere, weiß Hemmer zu berichten. Etwa ab dem 10. August konnten diese begehrten Früchte in Oberrotweil eingelagert werden.

Auch mit dem Ergebnis der späteren Zwetschgensorte „JoJo“ sei man bestens zufrieden gewesen, lässt der Vorstandsvorsitzende wissen. Zumal sich gerade diese Frucht heuer in einem wunderschönen Blau angeboten habe. Zufriedenstellend würden sich auch die Zwetschgensorten „Top“ und „Tophit“ erweisen.