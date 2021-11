Schliengen Pinot presto sucht neuen Chorleiter

Der Rückblick über die Aktivitäten des Vereins seit der jüngsten Mitgliederversammlung im Mai 2019 fiel kurz aus. Im Jahr 2019 konnten noch viele Veranstaltungen stattfinden, so zum Beispiel der Auftritt des Jugendchors Fuoco gemeinsam mit den „Sorgenbrechern“ beim Hoffest des Gasthauses „Bären“ in Auggen, die Kinderchor-Aufführung „Bald wird es Frühling kleiner Bär“ in der Mauchener Halle und die Auftritte des Pinot presto beim Kultig-Festival in Müllheim, beim Lämmlin-Schindler Hoffest in Mauchen und beim Musikfestival in Ettenbühl. 2020 gab es bei der Bürgermeisterwahl einen musikalischen Beitrag des Pinot presto, und auch die Verabschiedung von Bürgermeister Werner Bundschuh wurde gemeinsam mit dem Chor „Frohsinn“ besungen.

Dann kam der erste Lockdown und alle Proben mussten eingestellt werden. Ab Juni wurden die Proben unter Corona-Auflagen wieder abgehalten, sie fanden auf dem WG-Gelände oder bei der Lieler Halle statt. Ende 2020 probte der Chor Pinot presto dann online, angeleitet von Yannik Weese.

Seit Mai kann unter Einhaltung der jeweils geltenden Regelungen wieder in der Mauchener Halle geprobt werden. So war es auch möglich, dass der Kinderchor Piccolo im Oktober ein kleines Konzert für die Eltern veranstalten konnte.

Es habe sich gezeigt, dass die Gemeinschaft und gute Beteiligung an der Versammlung und den Proben auch in der Coronazeit dem unentwegten Einsatz der Chorleiter und des Vorstands, insbesondere von Kathrin Sommerhalter, zu verdanken sei, die unermüdlich alles zusammenhalte, hielt der Verein fest.

Kinder- und Jugendarbeit

Simone Penner bewarb bei der Versammlung die gute Kinder- und Jugendarbeit in dem Kinderchor Pinot presto piccolo und dem Jugendchor Fuoco. Sie verwies auf die fantastische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, die der „sehr erfolgreichen Begleitung von Chorleiterin Birgit Rohne und ihrer wertvollen Unterstützung von Martine Schneider“ zu verdanken sei.

Penner tritt zwar als Jugendwartin zurück, bleibt jedoch als Chormitglied dem Pinot presto treu.

Wahlen

Einige Veränderungen gibt es beim Vorstand des Pinot presto. Bettina Faller verlässt die Vorstandsspitze, die aus drei gleichberechtigten Mitgliedern besteht. Sie wird indes weiterhin als Beisitzerin im Vorstand bleiben. Im Rahmen der Versammlung wurde ihr für die tatkräftige Unterstützung gedankt.

Die Überraschung war groß, dass für Faller ein alter „Hase“ zurückkommt – Willi Michel, Gründungsmitglied, Ehrenmitglied und langjähriger ehemaliger Kassenwart des Vereins. Er stellte sich gemeinsam mit Diana Herzog-Maier und Kathrin Sommerhalter für die Vorstandsspitze zur Wahl. Sie wurden einstimmig gewählt.

Ein besonderer Dank galt neben den ausscheidenden Kassenprüfern Gerhard Sommerhalter und Bernard Maier sowie Simone Penner auch Haike Hannika. Sie verlässt nach 21 Jahren als Schriftführerin den Vorstand. Als Gründungsmitglied kenne sie den Verein bestens und habe den Vorstand viele Jahre beraten.

Auf den Vorstand warten bereits vielfältige Aufgaben, unter anderem die Organisation des Konzerts am 29. Januar. Eine große Herausforderung wird die Suche eines neuen Chorleiters für den Erwachsenenchor, hieß es bei der Versammlung.

Vorsitzende: Willi Michel, Diana Herzog-Maier und Kathrin Sommerhalter

Mitglieder: Zum Verein gehören 100 aktive und passive Mitglieder, davon sind 27

Kinder und Jugendliche.

Chöre: Pinot presto (Erwachsenenchor), Fuoco (Jugendchor) und Pinot presto piccolo (Kinderchor)

Termine: Konzert am 29. Januar im Bürger- und Gästehaus; Auftritt beim Hoffest des Weinguts Lämmlin-Schindler im Juli.

Kontakt: Kathrin Sommerhalter, Tel. 07635/2874, Email: pinot-presto@t-online.de.