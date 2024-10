Schliengen: Platz für bis zu 180 geflüchtete Menschen

Es werde auch nicht viel Verkehr vor Ort sein, weil die Bewohner keine Fahrzeuge haben. Die Stellplätze werden von den Mitarbeitern benutzt, ergänzte Reinert.

Erschließung Gewerbe

Gemeinderat Timo Hemmer (Freie Wähler) fragte nach der Erschließung. Bürgermeister Renkert erklärte, dass eine provisorische Erschließung geplant sei. Es würden aber alle Leitungen verlegt, die für das künftige Gewerbegebiet „Neumattäcker“ benötigt werden. Mit dem Landkreis sei die provisorische Erschließung vertraglich festgehalten worden, der diese auch bezahlen müsse.

Für Irritationen sorgte im Gremium die Formulierung „zirka 180 Personen“ in der Beschlussvorlage, da der Gemeinderat in den vorherigen Beratungen 180 Personen als maximale Auslastung festgelegt habe. Hier konnte Reinert Entwarnung geben. „Wir werden nie an die Maximalzahl herankommen“, sagte er und verwies darauf, dass bei Familien keine fremden Personen in den Räumen mit untergebracht werden.