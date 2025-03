Schliengen: Platz für Wohnen und Gewerbe

Parkproblem vorbeugen

Das nun zu bebauende Areal ist 0,75 Hektar groß. Festgesetzt sind maximal drei Vollgeschosse. Die erforderlichen Parkplätze sollen in einer Tiefgarage und in Form von Stellplatzanlagen an der Straße nachgewiesen werden. Mehrere Räte merkten in diesem Zusammenhang an, dass mittlerweile beim Wohnhaus gegenüber des Seniorenpflegeheims viele Autos der Wohneigentümer oder Mieter nicht in der dortigen Tiefgarage, sondern entlang der Straße parken würden. „Die Durchfahrt wird dort immer enger“, wurde moniert. Die Verwaltung wurde danach gefragt, wie man dieses Parken an der Straße auch im Hinblick auf das neu geplante Gebäude einschränken könne.