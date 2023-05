Schliengen Radschutzstreifen statt Parkverbot

Von der Kreuzung Müllheimer/Auggener Straße ist derzeit freie Fahrt bis zum Mauchener Ortsschild. Hier will die Gemeinde Tempo 30 beantragen. Foto: Alexander Anlicker

Altinger Straße

Einstimmig beschloss der Gemeinderat Tempo 40 auf der Altinger Straße zu beantragen um die Anwohner vom Lärm zu entlasten. Gleichzeitig beschloss das Gremium einen Zebrastreifen im Bereich der Bushaltestelle zu beantragen. Die Verwaltung hat eine Linksabbiegerspur für die Einmündung der Altinger Straße in die Bundesstraße vorgeschlagen. Statt dessen einigte sich der Gemeinderat auf die Variante das Linksabbiegen mit Ausnahmen für Busse und Lastwagen zu verbieten. Wer auf die Bundesstraße nach Süden abbiegen will soll künftig rechts abbiegen und am nahen Kreisverkehr einen „U-Turn“ machen.

Auf der Altinger Straße soll nach dem Willen des Gemeinderats nur noch mit maximal 40 Kilometern pro Stunde gefahren werden. Foto: Alexander Anlicker

Am Sonnenstück

Die parallel zur Bundesstraße verlaufende Straße am Sonnenstück soll im Abschnitt beim Pflegeheim zu einem verkehrsberuhigten Bereich werden. Darauf einigte sich der Gemeinderat. Mit der vorgeschlagenen Variante einer Sperrung – wodurch zwei Sackgassen entstanden wären – konnte sich die Mehrheit nicht anfreunden.

Wegen der Baustelle für das betreute Wohnen ist derzeit die Straße am Sonnenstück in zwei Sackgassen geteilt. Für die Mehrheit des Gemeinderats ist dies aber keine Dauerlösung. Die Straße soll durchgehend befahrbar bleiben. Im Bereich des Pflegeheims soll es aber eine verkehrsberuhigte Zone geben. Foto: Alexander Anlicker

Freiburger/Basler Straße

Auf der Freiburger Straße (B 3) zwischen Ortsmitte und Einkaufszentrum soll nach dem Wunsch der Anwohner die Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde beschränkt werden. Der Gemeinderat einigte sich darauf, bei der Verkehrsbehörde Tempo 40 zu beantragen. Darüber hinaus sollen weitere Fußgängerüberwege über die Freiburger und Basler Straße beantragt werden.

Eisenbahnstraße

Wegen der ein- und ausparkenden Fahrzeuge auf der Südseite hatten Anwohner Tempo 30 auf der Eisenbahnstraße gefordert. Der Gemeinderat entschied sich für die Variante Tempo 40, wie auf der Altinger Straße.

Analog zur Altinger Straße soll nach den Vorstellungen des Gemeinderats auch in der Eisenbahnstraße Tempo 40 gelten. Foto: Alexander Anlicker

Liel

Auf der Eggener Straße parkende Autos behindern den Busverkehr. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen mit Parkverboten für Abhilfe zu sorgen. Das Gremium einigte sich jedoch auf den Vorschlag von Gemeinderat Joachim Gabelmann, Radschutzstreifen anzulegen. Damit werde die Radwegeverbindung verbessert und man habe das Parkverbot automatisch mit drin, erklärte Gabelmann.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat auch das vom Ortschaftsrat gewünschte Parkverbot auf dem Wendehammer an der Straße „Am Riedbächle“.

Niedereggenen

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat die Anträge des Ortschaftsrats Niedereggenen. So soll die Schulstraße bis zum Weihergärtle als Spielstraße ausgewiesen werden und auf der Ortsdurchfahrt durchgehend Tempo 40 gelten. Das Parken entlang der Ortsdurchfahrt, was zu lärmintensiven Brems- und Anfahrmanövern führt, soll auch hier mit Hilfe von Radschutzsstreifen unterbunden werden.

Obereggenen

Der Ortschaftsrat Obereggenen wollte Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt, der Gemeinderat entschied sich aus Gründen der Einheitlichkeit im Eggenertal für Tempo 40 wie in Niedereggenen. An der Straße von Obereggenen nach Schallsingen soll im Bereich der Neumattbrücke eine Ausweichbucht geschaffen werden. Darüber hinaus wird in Schallsingen ein Verkehrsspiegel an der Kreuzung beim Hofladen gewünscht.