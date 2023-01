Schliengen Regeln variieren von Ort zu Ort

Auffällig ist die konzentrierte, ruhige und angenehme Atmosphäre. Für die Ruhe ist auch Orth zuständig, der immer wieder als Schiedsrichter aktiv wird. Für die Verpflegung mit Kaffee, Kuchen und heißen Würstchen wiederum sind die Jungfeuerwehrleute zuständig und für die vielen attraktiven Preise die Geschäftswelt aus Schliengen, Müllheim und Neuenburg. Der Turniersieger gewinnt den Wanderpokal und darf sich unter den Sachpreisen als Erster etwas aussuchen, danach folgen die weiteren Spieler in der Reihenfolge der von ihnen erzielten Punkte.

Orth gab vor Corona auch Cego-Kurse. Heute, erzählt er, treffe man sich am dritten Dienstag im Monat in der „Krone“ in Schliengen zum Cego-Spielen. Ab April würde Orth auch gern wieder Neulinge in der Kunst dieses Kartenspiels unterrichten. Drei Interessierte gebe es derzeit, so Orth, ein vierter Mann oder eine vierte Frau würden noch gesucht.

Turniersieger

Der Wanderpokal ging an Willi Hurst aus Niedereggenen, Zweiter wurde Hansjörg Laufer aus Freiburg, Dritter Hansjörg Weckerlin aus Heitersheim.