Das Regio-Holzbläserquintett gibt am Sonntag, 30. März, ab 17 Uhr ein Konzert auf Schloss Bürgeln, heißt es in einer Ankündigung. Mitwirkende sind Erich Landtwing (Flöte), Otto Hildebrand (Oboe), Daniel van Laer (Klarinette), Klaus Heyoppe (Horn) und Christiane Talke-Messerer (Fagott). Auf dem Programm stehen das selten gespielte Bläserquintett von Leo Justinus Kauffmann, einem elsässischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, sowie Werke von George Onslow und Malcolm Arnold. Der Eintritt kostet 20 Euro. Karten für das Konzert können unter Tel. 07626/237 oder per E-Mail an direktion@schlossbuergeln.de reserviert werden.