Die Saison auf Schloss Bürgeln startet am Sonntag, 9. März, mit einer musikalischen „Reise durch Jahrhunderte: von England nach Deutschland“. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Mitwirkende sind Anastasiia Egorenkova (Cembalo), Felix Antipov (Laute, Viola da Gamba) und Aleksei Mazin (Viola da Gamba). Das Konzert wird von drei Musikern geleitet, die sich seit Beginn ihres Studiums am Konservatorium auf alte Musik konzentrieren. Mazin und Antipov kennen sich bereits seit mehr als 14 Jahren und haben mehrere Konzerte sowohl in Russland als auch in Deutschland gespielt. Sie begannen mit dem modernen Cello, machten mit dem barocken Cello weiter und schließlich kamen sie zur Viola da Gamba. Antipov studiert Viola da Gamba an der Schola Cantorum Basiliensis bei Professor Paolo Pandolfo. Egorenkova wechselte vom Klavier zum Cembalo und studiert ebenfalls an der Schola Cantorum Basiliensis bei Professor Andrea Marcon. Der Eintritt beträgt 20 Euro. Karten können unter Tel. 07626/237 oder per E-Mail an direktion@schlossbuergeln.de reserviert werden.