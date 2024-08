Mit Peter Pan entführten die Schülerinnen der Hebelschule ihr Publikum bei drei ausverkauften Aufführungen ins Land der Träume. Auf der Bühne in der Mensa präsentierten sie unter der Leitung von Angelika Hahnenfeld gemeinsam mit dem von Sina Person geleiteten Chor, was sie im Laufe des Schuljahres im Aktiv am Nachmittag an der Gemeinschaftsschule in Schliengen gelernt hatten.