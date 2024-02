Schliengen: Riedmatteschlurbi wollen hoch hinaus

Lange nicht dabei waren die SV-Kicker, die mit Konfetti-Regen für Stimmung sorgten. Foto: Ines Bode

In Sachen Bauernprotest schaffte Liel es ganz allein ins Radio – ohne den Kernort, aber der vergesse Liel ohnehin öfter. Kritik gabs für die vielen Feste in der Halle, oft von Auswärtigen gebucht. Man solle an die Anwohner denken, und zumindest die Einnahmen in neue Technik stecken - damit bei der Kommunalwahl die Wahlurne nicht wieder „im andere Stall ausgezählt werden müsse“. Die „Tanzknöpfi“ zeigten gelenkige Künste. Bei „Gisbert und Marie“, „des Böse schläft nie“, ging es um Nettigkeiten im Ehegemach und um das Zauberwort mit zwei tt, aber flott! Das Gelächter rutschte in die Sopranlage, so gut kam die Frotzelei an.

Nach der Pause freute sich Sprich über sein erstes Häs, getragen von den aktuellen Schlurbis, die sämtliche Modelle vorführten. Erheiterung erzeugte Anton alias Alfred Dietl mit seinem Schnabeltier. Happige Witze wechselten mit vielerlei Beobachtungen.

Treffen mit BuKaScho

Sogar den BuKaScho habe er getroffen: Bundeskanzler Scholz. Rotberockt traf die Garde ein, die Herren wohlgemerkt, denn die Damen trugen Hosen. Wohin mit dem Knie, links oder rechts, diese Frage stand manchem im Gesicht. Für Jubel sorgten Melodien wie: „High, high, high-ti-tigh“, der Spaßsong des Weltraum-Taxis. Danach sagten die Kicker des SV Liel-Niedereggenen „Hello again“. Lange ferngeblieben, sangen sie gar mit eigenem Text. Einmal warmgelaufen, folgte in DJ Ötzi-Deutsch: „A Mann für Amore“. Siebzehn „Revuekörper“ in Adiletten - und die Halle war aus dem Häuschen. Bulldog-Weltreisende Maria Haberer sprach in der Bütt erneut die Hochzeit in Südtirol an, ein Fest für die Schlurbi-Familie. Neue Phonstärken schickten die Schlurbi-Dancer in den Saal, um zu vorgerückter Stunde die Stimmung auf Flamme zuhalten – für das große Finale.