Der Männerchor hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. So stehen noch zwei Matinéekonzerte am 25. Juni und 17. September jeweils ab 11 Uhr im Kur- und Festspielhaus in Badenweiler an. Am letzten Freitag im Juli übernehmen die Sänger die Bewirtung beim Weinbrunnen am Kanonenplatz in Niedereggenen. Musikalischer Höhepunkt im Vereinsjahr ist das Jahreskonzert am 18. November in der Blauenhalle in Obereggenen.