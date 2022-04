Schliengen Sänger hoffen auf gutes Wetter

Wir planen so, dass das Fest am Sonntag, 10. April, stattfinden kann. Allerdings sind die Wetterprognosen für das nächste Wochenende so schlecht, dass wir nochmals entscheiden wollen, ob das Fest stattfindet. Bei Regen und fünf Grad Celsius Lufttemperatur kommt niemand. Die Entscheidung wird am Dienstagabend in der Chorprobe fallen. Wenn das Blütenfest am 10. April nicht stattfinden kann, dann fällt es in diesem Jahr ganz aus. Der Ausweichtermin eine Woche später fällt auf den Ostersonntag, da feiern die Mitglieder mit ihren Familien das Osterfest. Und am Sonntag nach Ostern ist das Spektakel der Kirschblüte dann schon wieder vorbei.