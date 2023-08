Schliengen Schilder für „Hunger“ und „Durschd“

Am Samstag um 19 Uhr stehen bereits viele gut gefüllte Biergläser auf den Tischen und die elf Musiker der Kultband aus dem Münstertal bereiten sich routiniert auf ihren Auftritt vor. Bis in den Sonntag hinein werden sie heute Tanz- und Stimmungsmusik machen. Zusehends füllt sich der Festplatz, nun ist es Zeit für den Fassanstich durch Ortsvorsteher Marcus Siegwolf. Für ihn es hier erst das zweite Mal, dass er zum Holzhammer greift. Alle zwei Jahre steigt das dreitägige Dorffest. 2021 musste es wegen Corona ausfallen.

Souverän sticht Siegwolf das Fass an. Als hätten die grauen Wolken am Himmel nur darauf gewartet, setzt prompt ein vorübergehender Regenschauer ein. Doch unter dem riesigen Sonnensegel und im kleinen Festzelt ist es trocken, im Rekordtempo werden große Sonnenschirme aufgestellt und die Obersteiger legen los, zuerst mit Polkas, Walzer und einer Hommage an den Schwarzwald. Dann schwenken die Musiker mit Titeln von Helene Fischer, Beatrice Egli und Roland Kaiser um zu populären Schlagern und Tanzmusik, sauber und schwungvoll gespielt. Da zieht es auch Jürgen Keim, Ehrenvorstand des Musikvereins, auf die Tanzfläche. Zuerst jedoch erzählt er, wie er vor Jahren bei einem Fest im Münstertal die gelben Schilder am Holzstiel entdeckte. „Hunger“ steht auf der einen Seite, „Durschd“ auf der anderen. So kann jeder den Servierkräften signalisieren, was er braucht. Im großen Küchenzelt wird derweil gebrutzelt, gebacken und frittiert – erstmals gibt es mit Gemüsespießen und -flammkuchen auch vegetarische Gerichte, erstmals werden an der Bar auch Cocktails ausgeschenkt – vom roten Aperol Spritz bis zum blauen „Swimming Pool“.