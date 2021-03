Schliengen Schliengen will Bus auf den Blauen

Von Alexander Anlicker

Schliengen. Ziel des Nahverkehrsplans sei eine stärkere Anbindung der Buslinien an den Schienenpersonen-Nahverkehr und die Verringerung von Busverkehren parallel zu Schienenwegen, erläuterte Schliengens Bürgermeister Christian Renkert die Zielsetzung des neuen Nahverkehrsplans im Nachbarlandkreis und machte die Auswirkungen an einem Beispiel deutlich. „Wer von Niedereggenen nach Müllheim in die Innenstadt will, muss künftig mit dem Bus von Niedereggenen an den Schliengener Bahnhof fahren, dort auf den Zug umsteigen und am Bahnhof Müllheim auf einen Bus in die Innenstadt wechseln.“ Im Ergebnis würde man dann mit dem Auto nach Müllheim fahren, lautet Renkerts Fazit.