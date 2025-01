Schliengen: Schliengen will die Kita-Gebühren weiter erhöhen

Steigende Betriebskosten

Aufgrund steigender Betriebskosten sieht sich die Gemeinde nun erneut gezwungen, kurzfristig an der Gebührenschraube zu drehen. Verwiesen wird unter anderem auf die gestiegenen Personalkosten und auf die inflationsbedingt „stark angestiegenen Sachkosten“. Bei der Kleinkindbetreuung sollen die Kosten für die Eltern ab Februar beispielsweise bei sieben Stunden Betreuungszeit von derzeit 475 Euro auf 512 Euro und ab Januar 2026 auf 550 Euro pro Monat steigen. Bei der Ganztagsbetreuung im Kindergarten (9,5 Stunden) soll der Beitrag von derzeit 275 Euro auf 290 Euro (ab Februar) und schließlich 320 Euro (ab Januar 2026) pro Monat steigen.

Schliengener zahlen schon jetzt mehr

Schon jetzt sind die Schliengener Kita-Gebühren auf sehr hohem Niveau – sowohl im landes- als auch bundesweiten Vergleich. Das wird beim Blick in die Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln aus dem Jahr 2024 deutlich, das die Gebühren in 82 deutschen Großstädten verglichen hat. In Baden-Württemberg landete Heilbronn auf dem unrühmlichen Spitzenplatz: Eine ganztägige Betreuung im U 3-Bereich kostet dort monatlich unabhängig vom Elterneinkommen 493 Euro. Das ist – verglichen mit der Stundenzahl – indes weniger, als Schliengener Krippeneltern schon jetzt zu zahlen haben. Dazu kommt, dass die Betreuung ab Kindergartenalter dort für alle Eltern kostenfrei ist.