Schliengen: Schliengen will die Zahl der Streuner verringern

Registrieren und kastrieren

Insbesondere durch die Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht wird die Ermittlung der Halter im Fall von Fundkatzen erleichtert. Vereinfacht wird dadurch auch, zu überprüfen, ob die Fundkatze bereits kastriert ist. Ist eine registrierte Katze noch nicht kastriert, kann die Gemeinde gegenüber dem Halter durchsetzen, dass die Katze bei einem Tierarzt kastriert wird und der Halter die Kosten dafür trägt.

Wie andere Gemeinden, die eine Katzenschutzverordnung bereits erlassen haben, ist es auch der Schliengener Verwaltung daran gelegen, die Größe der Katzenpopulation in der Gesamtgemeinde zu verringern. Denn seit Anfang des Jahres sind gehäuft Fundkatzen oder herrenlose Katzen im Rathaus gemeldet worden. Die Gemeinde muss sich in manchen Fällen, in denen kein Besitzer der Tiere ermittelt werden kann, um Behandlungs- und Vermittlungskosten für die Tiere kümmern. Diese Kosten hat dann aber im Fall, dass eine Katze einem Besitzer zugeordnet werden kann, der Besitzer der Gemeinde rückzuerstatten.