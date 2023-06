Schliengen Schliengener Jung-Schiedsrichter steigt in die A-Jugend-Bundesliga auf

Der 19-jährige Schiedsrichter Matthias Schoester von den Sportfreunden Schliengen, hat sich für die neue Saison 2023/2024 als Hauptschiedsrichter für die Verbandsliga qualifiziert, teilt der Verein mit. Weiterhin wird er künftig als Schiedsrichter-Assistent in der A-Jugend-Bundesliga eingesetzt und darf in Bundesliga-Städte, wie beispielsweise München, Frankfurt oder Stuttgart an der Seitenlinie assistieren. Schoester hat erst im Jahr 2020 seinen Schiedsrichter-Lehrgang absolviert, leitete zunächst Jugendspiele und erste Spiele in der Kreisliga B, ehe er in die Kreisliga A und Bezirksliga aufgestiegen ist. Nach dem Aufstieg in die Landesliga 2022 folgt nun der Aufstieg in die Verbandsliga und A-Jugend-Bundesliga. Höhepunkte der vergangen Saison waren emotionale Landesliga-Derbys und als Assistent das Oberligaheimspiel der Stuttgarter Kickers gegen SSV Reutlingen.