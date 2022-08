Schliengen Schliengener Weintage im Schlosspark

Gezeigt wird ab Einbruch der Dunkelheit der Film „Wunderschön“, ein Drama der deutschen Regisseurin und Schauspielerin Karoline Herfurth. Die Leinwand wird an der Bühne angebracht. „Der Vorverkauf läuft sehr gut“, freut sich Sara Gempp vom Schliengener Rathaus im Gespräch mit unserer Zeitung. Tickets können übrigens bis Freitagabend online erworben werden oder auch an der Abendkasse. Bewirtet wird ab 20 Uhr, auch auf Popcorn müssen die Besucher nicht verzichten. Bei schlechter Witterung muss der Kinoabend ausfallen – anders als die Weintage, die bei jedem Wetter stattfinden, so Gempp. Leichter Regen sei für die Kino-Leinwand jedoch kein Problem.

Musik und Bewirtung

Der traditionelle Festbetrieb startet am Samstag um 19 Uhr. Ab 20 Uhr sorgt die Band „The Hatpats“ für Unterhaltung. Mit Klassikern der vergangenen 40 Jahre Rock- und Popgeschichte wollen sie die Festgäste bis spät in die Nacht zum Tanzen bringen.

Für die Bewirtung sorgen die Schliengener Weingüter, der Musikverein Schliengen mit Flammkuchen und Pommes sowie die Schliengener Landfrauen mit Kaffee und Kuchen. Speisen offeriert zudem das Landhotel „Graf“ aus Obereggenen.

Festgottesdienst

Den Auftakt am Sonntag bildet um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst. Daran schließt sich ein Frühschoppenkonzert des Schliengener Musikvereins an. Zum Ausklang spielt am Abend die „Sax-Keyband“.

Zwei Jahre Zwangspause

Die Veranstalter, der Verein „Schliengener Weinbaubetriebe“ und die Gemeinde Schliengen, sind froh, dass die Weintage nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder stattfinden können. Man freue sich auf „ein Sommerwochenende im Zeichen des guten Weins und des geselligen Beisammenseins“.

Die Vorbereitungen für die Veranstaltung laufen schon seit Tagen auf Hochtouren, berichtet Gempp, die im Schliengener Rathaus unter anderem für den Bereich Tourismus zuständig ist. Die Hütten, die auch immer beim Weihnachtsmarkt zum Einsatz kommen, sind bereits aufgebaut.

Fünf Euro pro Glas

Neu ist, dass die Gläser in diesem Jahr für fünf Euro gekauft werden müssen. Diesen Entschluss habe man wegen Corona gefasst, sagt Gempp. Damit entfalle auch das Spülen. Der Erlös soll dafür genutzt werden, um neue Gläser anzuschaffen.

Ausgegeben werden Gläser mit der Gravur „Weinort Schliengen“ – diese hatte man einst eigens für die Weintage angeschafft.

„Jeder Besucher kann aber natürlich auch gerne ein eigenes Glas mitbringen“, macht Gempp deutlich.

Schliengener Weintage

Ort: Schlosspark

Termin: Freitag bis Sonntag, 26. bis 28. August

Veranstalter: Verein „Schliengener Weinbaubetriebe“ und Gemeinde

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Informationen zum Open-Air-Kino am Freitagabend und zum Ticketverkauf gibt es unter www.sommerluftkino.info.