Die Schüler haben gelernt, dass Fledermäuse Säugetiere sind und es verschiedenen Arten gibt, die bei uns heimisch sind. Leider fehle es den Fledermäusen zunehmen an Schlafplätzen, heißt es in der Mitteilung der Schule. Es gibt zu wenig Altholzbestand im Wald. Höhlen, Keller, Dachstühle werden verschlossen. Die Tiere werden in ihren Quartieren immer wieder gestört.