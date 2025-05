Schliengen: Schulanbau sorgt für erhitzte Gemüter

„Fünf Millionen sind kein Pappenstiel“

„Fünf Millionen sind kein Pappenstiel“, sagte dann auch Thomas Sattler (FW). In einem ersten Schritt müsse man genau wissen, was das Projekt kostet, damit der Gemeinderat abwägen könne. Für den Schulbau stehen dieses Jahr eine halbe Million, 2026 und 2027 jeweils 1,5 Millionen im Haushalt zur Verfügung.

„Wie bringen wir die fehlenden 1,5 Millionen auf?“, wollte Hartmut Sommerhalter (SPD) wissen. Zudem brachte der Mauchener Ortsvorsteher die Sorge zum Ausdruck, dass sich die Gemeinde blockiere. Und: „Ohne Jahresabschlüsse können wir kein Geld ausgeben.“ Diese sollen Renkert zufolge in etwa vier Wochen vorliegen.

Für Sattler ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen. Zudem meinte er, dass der errechnete Flächenbedarf aus einer Zeit stamme, „als alle noch aus dem Vollen schöpfen konnten“. Renkert erwiderte, dass man zukünftig eher mehr als weniger Räume brauche.

Mit der wirtschaftlichen Talfahrt dürfte sich die finanzielle Lage weiter zuspitzen, so Sattler. Und: Er erkannte einen Rückgang der Kindergartenkinder, was sich dann auch auf die Schulen auswirken werde. Weiter wurden Stimmen laut, dass die Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten planen müsse. Großes Einsparpotenzial gebe es jedenfalls nicht, stellte Karsten Willmann (Grüne) fest.

Schulleiter zeigt sich sehr frustriert

Von einer sehr schwierigen Situation sprach Andreas Schlageter (SPD). Als Schulleiter sei er direkt betroffen und äußerst frustriert. Schließlich gehe es doch auch darum, den Bildungsplan zu erfüllen, und die Lage vor Ort sei äußerst schlecht. Für die Lehrer sei die bauliche Situation eine Zumutung. „Es muss etwas passieren“, forderte Willmann. Es sei schlimm mit anzusehen, dass die Gemeinde nicht in die Pötte komme. „Bildung ist die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben“, appellierte er an das gesamte Gremium.

Immer wieder geschoben – Genehmigung seit 2020

Die Baugenehmigung für den Mauchener Schulanbau liegt schon lange vor. Die Bauanträge für die Erweiterung der Grundschulgebäude in Mauchen und Liel wurden im März 2020 genehmigt – die Maßnahme in Liel wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Die Baumaßnahme in Mauchen ist allerdings deutlich umfangreicher und kostenintensiver. Geplant ist ein zweigeschossiger Neubau auf der Fläche des bestehenden Bolzplatzes.

Die Kosten haben sich mit den Jahren deutlich verändert: 2019 wurde noch mit Kosten von nur 3,7 Millionen Euro kalkuliert. 2022 schossen die geschätzten Kosten dann auf 4,8 Millionen Euro hoch, und nach einer Erholung der Baupreise lag die Kostenberechnung Anfang 2023 schließlich bei 4,2 Millionen Euro. Davon entfielen 120 000 Euro auf den Umbau im Bestand und rund 400 000 Euro auf die Außenanlagen.