Schliengen: Schulausbau in Mauchen aufgeschoben

Er verwies auf die Personalkosten, die in den vergangenen fünf Jahren um 70 Prozent gestiegen seien. „Dies ist zweifellos ein Grund zur Sorge, sind ein Großteil dieser Kosten doch durch die hohe Politik in Berlin oder Stuttgart vorgegeben, sodass die Gemeinde nur wenig Einfluss darauf hat“, sagt Sattler mit Blick auf die Kinderbetreuung.

Bei den größeren Investitionen fährt die Gemeinde 2024 laut Sattler richtigerweise auf Sicht. Lediglich das Feuerwehrhaus bei Niedereggenen, die Kinderkrippe in Schliengen und der behindertengerechte Ausbau der gemeindeeigenen Bushaltestellen, sind hier zu nennen. Der Anbau bei der Grundschule in Mauchen und andere Vorhaben werden vorerstl verschoben. In seiner Rede bemängelt Sattler insbesondere die noch ausstehenden Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre.

CDU

„Unser Haushalt spiegelt nicht nur Zahlen wider, sondern unsere gemeinsame Verpflichtung, die Bedürfnisse unserer Bürger zu erfüllen und die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten“, erklärte Joachim Gabelmann. Er verwies auf den zurückgehenden Einkommenssteueranteil und die um 700 000 Euro steigende Kreisumlage.

Dennoch lege die Gemeinde mit Investitionen in die Schule und in die Kindertagesstätte den Fokus auf Bildung. Positiv zu bemerken sei, dass der Bedarf für die Betreuung der unter Dreijährigen kurzfristig gestillt werde.

Er wies darauf hin, dass die Erweiterung der Grundschule Mauchen in der mittelfristigen Investitionsplanung vorgesehen sei und 2026 fertig sein sollte.

„Wir dürfen jedoch nicht diejenigen vergessen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Soziale Projekte und Hilfsmaßnahmen stehen im Zentrum unserer Bemühungen, um sicherzustellen, dass niemand in unserer Gemeinschaft zurückgelassen wird. Deshalb ist es gut, dass die Vereinsförderung wie in den vergangenen Jahren weiterläuft. Unsere mehr als 60 Vereine leisten einen wichtigen Beitrag für das soziale und kulturelle Zusammenleben in unserer Gemeinde“, betonte Gabelmann

Grüne

„Wenn wir den Blick auf unsere Gemeinde lenken, dann erlebten wir im Mai eine lebendige Bürgerveranstaltung der Zukunftswerkstatt mit mehr als 100 Teilnehmenden, bei der zahlreiche gute Ideen für unsere Gemeinde vorgestellt wurden“, sagte Kasten Willmann. Einige dieser Ideen seien bereits in die Umsetzung übergegangen. Der Förderverein der Hebelschule werde ein E-Lastenrad anschaffen und es hätten sich zahlreiche Interessenten für einen Bürgerbus gefunden.

„Wir haben noch für einige Jahre große Investitionen zu bewältigen“ , stellte er fest. „Der Ausbau der Grundschule Mauchen lässt auf sich warten. Aufschieben ist jedoch keine Lösung. Dies gilt umso mehr, da ab 2026 der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung mit der ersten Klasse der Grundschule einsetzt“, betonte Willmann.

SPD

„Wenn die Ausgaben höher sind als die Einnahmen, geht das auf Dauer nicht gut“, stellte Barbara Theurer fest und ergänzte: „Wenn jetzt jemand denkt, da muss man halt einfach ein bisschen sparen, dann geht das an der Lebensrealität vorbei.“ Theurer verwies darauf, dass die Gemeinde ihr Geld in erster Linie für Pflichtaufgaben ausgebe. Gelder in die Schule seien eine Investition in die Zukunft, betonte sie. Hier zu sparen wäre ein absolut falscher Ansatz. Das Bestreben müsse sein, das vorhandene Niveau der Hebelschule zu halten.