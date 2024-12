Erneut wurden an der Hebelschule 15 Schüler zu Ersthelfern ausgebildet. Ihre Erste-Hilfe-Ausbildung haben sie im Rahmen des Aktivs „Schulsanitätsdienst“erfolgreich absolviert. So wurde beispielsweise der Umgang mit verletzten Personen, das Versorgen von Wunden oder das Vorgehen bei Bewusstlosigkeit eingeübt. Die neuen Sanis trainieren wöchentlich mithilfe von Fallbeispielen oder vertiefen ihre Kenntnisse in der Ersten Hilfe. Sie sind in einem Dienstplan eingeteilt und sichern die schnelle und fachgerechte Erstversorgung von verletzten Schülern. Hocherfreut über dieses Engagement zeigten sich Rektor Andreas Schlageter sowie Erste-Hilfe-Ausbilder Tobias Joos.